Как следует хранить карты Таро?

Есть два способа хранения колод карт Таро: их можно завернуть в натуральные ткани или, если вы более разборчивы, их можно упаковать в деревянные коробки. Натуральные ткани и дерево впитывают влагу, не давая дорогим вещам намокнуть.

К натуральным тканям относятся хлопок или шелк. Что касается цвета ткани, то традиционно следует избегать слишком насыщенных черного и красного цветов. Более распространенный цвет – фиолетовый (цвет оккультизма), но это не правила, смело выбирайте тот цвет, который вам нравится. Деревянные ящики дороги и неудобны в транспортировке, поэтому подходят для длительного хранения.

Карты изготовлены из бумаги, поэтому их следует хранить в прохладном, проветриваемом месте, защищенном от воздействия солнечных лучей.

Если вы не пользуетесь картами Таро в течение длительного времени, их можно по порядку положить обратно в коробку, обернуть тканью или положить в деревянный ящик для сбора. Говорят, что перестановка карт по порядку имеет функцию «очищения», а также является распространенным ритуалом. Принимать его или нет — зависит от человека.

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