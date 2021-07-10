суббота, 10 июля 2021 г.

Заказать гадание на картах Таро на отношения и любовь недорого

Заказать гадание на картах Торо на отношения и любовь недорого
Заказать гадание на картах Торо на отношения и любовь недорого

Это онлайн гадание на картах Таро на отношения и любовь для тех кто одинок, но не обязательно

🎁 Заказать дистанционное Таро гадание на отношения и любовь недорого (500 руб. вопрос)

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Заказать гадание на картах Торо на отношения и любовь недорого

Вот примерный перечень вопросов с которыми Вы можете ко мне обращаться:

• Анализ одиночества

• Перспективы развития отношений

• Совместимость партнеров

И другие интересующие Вас вопросы. Главное их сформулировать и задать.

Таро гадание дистанционно на отношения и любовь – это то, что поможет узнать ответы на все основные вопросы. Оно позволит подтвердить или развеять сомнения. Будущее всегда овеяно какой-то тайной, чем-то волнительным. Иногда так хочется туда заглянуть, чтобы избавить себя от переживаний, страха. Если сейчас в ваших отношениях какой-то кризис или наоборот все идеально – расклад на отношения и любовь поможет узнать, к чему готовиться, на самом ли деле проблемы есть или можно отбросить свои волнения.

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Таро гороскоп (прогноз) на неделю для всех знаков зодиака
Таро гороскоп - прогноз для всех знаков зодиака на неделю

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четверг, 19 ноября 2020 г.

Тотем - как определить свое тотемное животное по году и дате рождения

А вы знаете свое тотемное животное? Тотем - как узнать свое тотемное животное по дате рождения
Ваше тотемное животное по году и дате рождения. А вы знаете свой тотем?

Тотем или тотемное животное — это зверь хранитель, который одновременно является ключом и проводником к определённым аспектам силы. Задача тотема — охранять, защищать, оберегать человека и помогать в трудных ситуациях. Каждое тотемное животное обладает своим набором качеств, которые передаются хозяину и влияет на всю жизнь человека.

Обычай почитания тотемного животного уходит корнями в глубокую древность. Любопытно, что традицию тотемизма можно проследить в различных культурах, религиях и учениях

У каждого человека есть тотемное животное, которое оберегает его всю жизнь (может служить тотемом и оберегом). Узнав о том, какое животное символизирует вас и вашу энергетику, можно понять, как и в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь успеха. Тотемное животное влияет на характер и судьбу, поэтому каждый должен знать, кто его покровитель.

У человека может быть несколько тотемных животных: один главный и несколько второстепенных; главный идет с человеком по жизни, а второстепенные появляются, выполняют свою задачу и затем исчезают.

Поэтому, прежде чем радостно покупать себе, например, коготь орла, стоит понять и прочувствовать, какой тотем близок именно вам. А лучше всего точно определить свое тотемное животное по году и дате рождения.

С чем я вам могу помочь совсем за очень скромное вознаграждение. Для определения тотемного животного (тотема), я использую астрологию.


Определить свое тотемное животное



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Автор: на 2 комментария:
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воскресенье, 19 июля 2020 г.

Заказать недорого гадание на картах Таро дистанционно

Заказать недорого гадание на картах Таро
Заказать недорого гадание на картах Таро

Как заказать гадание на картах Таро?

Заказать гадание на Таро вы можете в любое удобное время, я отвечаю в течении 1-3 рабочих дней.

Стоимость Дистанционного гадания - от 500 руб, зависит от количества ваших вопросов.


Заказать гадание на картах Таро


Гадание на картах Таро — это ваша возможность заглянуть в будущее и узнать что приготовила вам судьба. Воспользуйтесь возможностью заказать личное гадание на картах Таро по интересующим вас вопросам.


Вот примерный перечень вопросов с которыми Вы можете ко мне обращаться:

Анализ одиночества

Перспективы развития отношений

Совместимость партнеров

Анализ финансовой ситуации

Анализ причин безработицы

Перспективы развития на новом месте работы

Диагностика на негатив

Диагностика развития бизнеса

Диагностика развития эзотерических способностей

Диагностика здоровья ( Диагнозов не ставлю! Расскажу в какой области имеются проблемы, на что стоит обратить внимание)

Общий подробный прогноз на месяц/полгода/год

И другие интересующие Вас вопросы. Главное их сформулировать и задать.


Автор: на 1 комментарий:
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вторник, 3 марта 2020 г.

Ловец снов амулет купить или заказать недорого

Купить Ловец снов амулет "Дух Леса" или заказать недорого

Ловец снов - это амулет, предназначение которого - охранять спящего от плохих снов. Вопреки сложившемуся мнению, ловец снов применяли и делали не только коренные жители Северной Америки, но так же шаманы Сибири и Дальнего Востока. Повесьте его в изголовье кровати и он поможет отпугнуть кошмары. Или повесьте его для декора. Ловец снов, тем временем, защитит ваш дом от негативных воздействий и плохой энергетики. Ловец снов амулет "Дух Леса" позволит вам погрузится в мир приятных грёз.

Ловец снов амулет Дух Леса. Купить или заказать недорого
Ловец снов амулет Дух Леса

Материалы: деревянная основа, деревянные бусины, хлопковая нить, шишки сосны, шишки ольхи, жёлуди, джутовый шпагат, перья совы, мох, ведьмина бутылчка

Размер: Диаметр - 18 см

Длина - около 30 см + подвес

Ловец снов амулет Дух Леса. Купить или заказать недорого

Ловец снов амулет Дух Леса - 2. Купить или заказать недорого
Ловец снов амулет Дух Леса - 2

Материалы: ротанг, деревянные бусины, джутовый шпагат, хлопковая нить, шишки ольхи, шишка сосны, жёлудь, гусиные перья, мох, ведьмина бутылочка

Размер: Диаметр - 14 см

Длина - около 25 см + подвес

Ловец снов амулет Дух Леса - 2. Купить или заказать недорого

Ловец снов амулет Дух Леса - 3. Купить или заказать недорого
Ловец снов амулет Дух Леса - 3

Материалы: деревянная основа, джутовый шпагат, хлопковая нить, шишки сосны, шишки ольхи, жёлуди, срез осины, гусиные перья, деревянные бусины, металлическая подвеска

Размер: Диаметр - 16,5 см

Длина - около 35 см + подвес

Ловец снов амулет Дух Леса - 3. Купить или заказать недорого

Вы можете купить или заказать недорого амулет ловец снов для себя и близких. Стоимость ловцов снов в коллекции от 1000 руб. Реально низкие цены на ловцов снов ручной работы в интернете только у меня.

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четверг, 14 ноября 2019 г.

Онлайн гадание на отношения по трем картам Таро

Онлайн гадание на отношения по трем картам ТароОнлайн гадание на отношения по трем картам Таро

Гадание на отношение – удивительно точный и простой расклад на картах Таро, поможет узнать мысли, чувства и предсказать поведение задуманного Вами человека.

🔮 Онлайн гадание на отношения по трем картам: Что чувствует?, Что думает?, Что сделает?

Вот такой вот эксперимент сегодня хочу провести.

Выберите колоду карт которая вам больше всего понравится или выберите камушек который больше всего приглянулся.

В общем прислушайтесь к своей интуиции. Закройте глаза и загадайте человека о котором хотите узнать, вашего партнера или партнершу.

Можно загадывать на каждую колоду по одному разному человеку. А теперь читаем ответ для вашего варианта:

Ответ на «Онлайн гадание на отношения»


✨ ✨ ✨ ✨ ✨

Данное гадание является общим и может не у всех сбыться. Для более точного предсказания обращайтесь ко мне лично.

🔮 Сайт GadanieRuNet

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Онлайн книга «Карты Таро»


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Ответ на «Онлайн гадание на отношения по трем картам Таро»

Ответ на «Онлайн гадание на отношения по трем картам Таро»

1- ый вариант

1- ый вариантЕсли вы выбрали первую колоду (цифра 1)

🔮 Если вы выбрали первую колоду (цифра 1), то ваш прогноз будет таким:

Что чувствует? - выпала карта 7 мечей. Он/она вас обманывает, любви тут ни какой и близко нет.

Что думает? - выпала карта 6 мечей. А думает он/она как бы побыстрее от вас уйти, возможно к другой или другому.

Что сделает? - выпала карта 5 пентаклей. И собственно сделает он/она то, что и думал, разорвет эти отношения.

2 - ой вариант

2 - ой вариантЕсли вы выбрали вторую колоду (цифра 2)

🔮 Если вы выбрали вторую колоду (цифра 2), то ваш прогноз будет таким:

Что чувствует? - выпала карта Умеренность. Нет у него/ нее к вам любви, бурных страстей и накала эмоций. Отношение ровное, спокойное.

Что думает? - выпала карта 10 жезлов. А думает он/она, что отношения стали тяжелыми, непосильной ношей для него/нее. И возможно вас связывают какие-то обязательства в этих отношениях, возможно дети или совместный бизнес.

Что сделает? - выпала карта Сила. Ваш партнер попытается взять верх над вами, занять доминирующую позицию в отношениях, "укротить" вас. Без физического воздействия конечно, а лаской, заботой. Так же возможно попытается как-то разжечь страсть в ваших отношениях.

3 - ий вариант

3 - ий вариантДля тех кто выбрал третью колоду (цифра 3)

🔮 Для тех кто выбрал третью колоду (цифра 3), ваш прогноз такой:

Что чувствует? - выпала карта Рыцарь Кубков. Ну наконец - то хоть в одном варианте мы видим любовь, пусть пока что не очень сильную и скорее всего не очень долгую, но любовь!

Что думает? - выпала карта Королева Мечей. Скорее всего ваш партнер думает, что вы с ним очень холодны и вообще не испытаете к нему/ней ни каких чувств. Да и вообще вам эти отношения не нужны.

Что сделает? - выпала карта 10 Жезлов. А вот тут интересно вышло. Скорее всего между вами есть какие-то обязательства: дети, бизнес. Поэтому ваш партнер будет тянуть эту ношу до конца, пока эти отношения его/ее не раздавят до конца.

✨ ✨ ✨ ✨ ✨

Данное гадание является общим и может не у всех сбыться. Для более точного предсказания обращайтесь ко мне лично.

🔮 Сайт GadanieRuNet

Мои каналы:

Instagram

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

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Онлайн книга «Карты Таро»



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понедельник, 17 июня 2019 г.

心理测试 | 你有非凡的超感知吗? - 超感知觉(ESP)

心理测试 | 你有非凡的超感知吗? - 超感知觉(ESP)心理测试 | 你有非凡的超感知吗?

通过测试:你有非凡的超感知吗

科学实验表明，人体除了有视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等五个基本感觉外，还具有对机体未来的预感，生理学家把这种感觉称为“机体觉”、“机体模糊知觉”，也叫做人体的“第六感觉”。国外把人的意念力或精神感应称为人的第六感觉，又称超感觉力（英文简写成ESP）。

你想知道你是否有第六感吗？

在线免费参加考试

维基百科 - 国家百科全书:

第六感是标准名称“超感官知觉”（英文简称ESP）的俗称，又称“心觉”，此能力能透过正常感官之外的管道接收讯息，能预知将要发生的事情，与当事人之前的经验累积所得的推断无关。

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TEGS:

#感知觉发育 #心理测试 #超感知觉 #心理 #ESP #心理学人类


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