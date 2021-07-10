Ваше тотемное животное по году и дате рождения. А вы знаете свой тотем?

Тотем или тотемное животное — это зверь хранитель, который одновременно является ключом и проводником к определённым аспектам силы. Задача тотема — охранять, защищать, оберегать человека и помогать в трудных ситуациях. Каждое тотемное животное обладает своим набором качеств, которые передаются хозяину и влияет на всю жизнь человека.

Обычай почитания тотемного животного уходит корнями в глубокую древность. Любопытно, что традицию тотемизма можно проследить в различных культурах, религиях и учениях

У каждого человека есть тотемное животное, которое оберегает его всю жизнь (может служить тотемом и оберегом). Узнав о том, какое животное символизирует вас и вашу энергетику, можно понять, как и в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь успеха. Тотемное животное влияет на характер и судьбу, поэтому каждый должен знать, кто его покровитель.

У человека может быть несколько тотемных животных: один главный и несколько второстепенных; главный идет с человеком по жизни, а второстепенные появляются, выполняют свою задачу и затем исчезают.

Поэтому, прежде чем радостно покупать себе, например, коготь орла, стоит понять и прочувствовать, какой тотем близок именно вам. А лучше всего точно определить свое тотемное животное по году и дате рождения.

С чем я вам могу помочь совсем за очень скромное вознаграждение. Для определения тотемного животного (тотема), я использую астрологию.





Определить свое тотемное животное





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